Le banquet corrézien, tous solidaires avec nos agriculteurs ! Halle Georges Brassens et marché couvert Brive-la-Gaillarde

Le banquet corrézien, tous solidaires avec nos agriculteurs !

Halle Georges Brassens et marché couvert 12 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Le Banquet Corrézien est un moment de partage ouvert à toutes et tous, pour se retrouver autour d’une même table et célébrer l’agriculture corrézienne et son terroir. Dans une ambiance conviviale et festive, venez déguster un menu 100 % corrézien, élaboré à partir de produits locaux fournis par des agriculteurs et producteurs du territoire, accompagné de chants de table et de musiques traditionnelles.

En Corrèze, la terre et celles et ceux qui la cultivent font partie de notre identité. Cette année, le Département a fait le choix de ne pas être présent au Salon de l’Agriculture, non pour remettre en cause le SIA, mais pour affirmer sa volonté d’être aux côtés des agriculteurs, ici, sur le territoire. Co-organisé par le Conseil départemental et la Chambre d’Agriculture de la Corrèze, le Banquet Corrézien incarne cette solidarité.

Réservation obligatoire en ligne. Nombre de places limité .

English : Le banquet corrézien, tous solidaires avec nos agriculteurs !

