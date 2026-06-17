Pouillé-les-Côteaux

Le Banquet Côtelois

Étang Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Préparez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur ! Le Banquet Côtelois vous ouvre ses portes le 11 juillet pour un moment chaleureux où rires, rencontres et plaisirs seront à l’honneur.

Que vous veniez entre amis, en famille ou pour faire de nouvelles connaissances, tout est réuni pour passer une soirée inoubliable dans une ambiance festive et authentique.

Sortez vos plus belles tenues champêtres robes fleuries, chemises, bretelles,béret, chapeaux de paille… laissez parler votre esprit villageois !

Une fois votre place réservée, profitez pleinement tout est compris !

Repas, boissons et ambiance… vous n’avez plus qu’à vous laisser porter et savourer la soirée.

Les inscriptions se clôtureront 3 semaines avant l’événement.

Au menu

Apéro

Plateau de charcuterie

Cochon, ratatouille, pommes de terre

Fromage

Tartelette aux fraises

Boissons à volonté. .

Étang Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 57 81 53

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English :

Get ready for an evening filled with camaraderie, sharing, and good cheer! The Banquet C%F4telois opens its doors on July 11 for a warm and welcoming event where laughter, new connections, and fun will take center stage.

L’événement Le Banquet Côtelois Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis