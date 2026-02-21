Le banquet de Gabriel Domaine du Grand Moulin Saint-Aubin-de-Blaye
vendredi 4 septembre 2026 · Domaine du Grand Moulin · Saint-Aubin-de-Blaye
Informations pratiques
Saint-Aubin-de-Blaye
Le banquet de Gabriel
Domaine du Grand Moulin 1289 Avenue de la Liberté Saint-Aubin-de-Blaye Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Le Banquet de Gabriel se déroulera sur le Domaine du Grand Moulin, fondé en 1904 par Gabriel Bruneteau.
C’est ici que Gabriel Bruneteau a posé les premières pierres d’une aventure qui, un siècle plus tard, continue de vivre à travers notre collectif de vignerons.
Le temps d’une soirée, nous ouvrons les portes de ce domaine chargé d’histoire pour le partager avec vous.
Nous serons heureux de vous accueillir, de vous faire découvrir nos vins de vignerons et de faire vivre ensemble cette première édition du Banquet de Gabriel.
Au programme
Vins au verre et à la bouteille
Planches apéritives
Menu Jarret de cochon & frites maison (15€)
Foodtruck de desserts
Bandas de Blaye
Sur réservation. .
Domaine du Grand Moulin 1289 Avenue de la Liberté Saint-Aubin-de-Blaye 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 25 58 13 contact@vignoblesgabriel.com
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English : Le banquet de Gabriel
L’événement Le banquet de Gabriel Saint-Aubin-de-Blaye a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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