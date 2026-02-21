Le banquet de Gabriel Domaine du Grand Moulin Saint-Aubin-de-Blaye

Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Blaye

Le banquet de Gabriel

Domaine du Grand Moulin 1289 Avenue de la Liberté Saint-Aubin-de-Blaye Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Le Banquet de Gabriel se déroulera sur le Domaine du Grand Moulin, fondé en 1904 par Gabriel Bruneteau.

C’est ici que Gabriel Bruneteau a posé les premières pierres d’une aventure qui, un siècle plus tard, continue de vivre à travers notre collectif de vignerons.

Le temps d’une soirée, nous ouvrons les portes de ce domaine chargé d’histoire pour le partager avec vous.

Nous serons heureux de vous accueillir, de vous faire découvrir nos vins de vignerons et de faire vivre ensemble cette première édition du Banquet de Gabriel.

Au programme

Vins au verre et à la bouteille

Planches apéritives

Menu Jarret de cochon & frites maison (15€)

Foodtruck de desserts

Bandas de Blaye

Sur réservation. .

Domaine du Grand Moulin 1289 Avenue de la Liberté Saint-Aubin-de-Blaye 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 25 58 13 contact@vignoblesgabriel.com

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English : Le banquet de Gabriel

L’événement Le banquet de Gabriel Saint-Aubin-de-Blaye a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde