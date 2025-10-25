Le Banquet de Gayon par Mathieu Vidal Château Gayon Caudrot
Le Banquet de Gayon par Mathieu Vidal Château Gayon Caudrot samedi 25 octobre 2025.
Château Gayon 6 Gayon Caudrot Gironde
Tarif : 39 – 39 – EUR
Nouvelle date, même ambiance ! Soirée banquet à la propriété. Même formule mais cette fois-ci avec la diffusion du match UBB BAYONNE sur grand écran. Venez profiter d’une belle soirée d’automne, entre amis autour d’un bon verre, d’un bon repas et d’un beau match ! Réservation obligatoire (places limitées). .
Château Gayon 6 Gayon Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 19 contact@chateau-gayon.com
