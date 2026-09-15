Le Banquet de la rue de la République – 6ème édition Rue de la République Pau
samedi 10 octobre 2026 · Rue de la République · Pau
Informations pratiques
Pau
Le Banquet de la rue de la République – 6ème édition
Rue de la République Artisans du quartier des Halles Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Samedi 10 octobre, de 11 h à 17h, la rue de la République se transforme en une grande table conviviale à l’occasion d’un banquet géant organisé par les artisans du quartier des Halles.
Au programme : une dégustation gourmande autour de menus exclusifs, à réserver directement auprès de chaque artisan.
À savourer :
La Laiterie Paloise : aligot-saucisse Menu sur réservation au 05 59 72 89 47.
Le Bistrot des Halles : côte de bœuf au brasero Menu sur réservation au 05 24 98 34 87.
Au Coup de Fourchette : daube de joue de bœuf Menu sur réservation au 05 59 27 40 39.
La Rôtisserie des Halles : poulet rôti Menu sur réservation au 05 59 72 70 83.
La Brasserie du Centre : poule au pot Menu sur réservation au 09 83 56 55 41.
Chez Laguillon : brochette de canard Réservation souhaitée au 05 59 98 02 31.
Les Gourmandises de Toques propose un médaillon de volaille pour le repas 05 59 60 99 16. .
Rue de la République Artisans du quartier des Halles Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Le Banquet de la rue de la République – 6ème édition
L’événement Le Banquet de la rue de la République – 6ème édition Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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