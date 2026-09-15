Le Banquet de la rue de la République – 6ème édition Rue de la République Pau

Informations pratiques

Pau

Le Banquet de la rue de la République – 6ème édition

Rue de la République Artisans du quartier des Halles Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Samedi 10 octobre, de 11 h à 17h, la rue de la République se transforme en une grande table conviviale à l’occasion d’un banquet géant organisé par les artisans du quartier des Halles.

Au programme : une dégustation gourmande autour de menus exclusifs, à réserver directement auprès de chaque artisan.

À savourer :

La Laiterie Paloise : aligot-saucisse Menu sur réservation au 05 59 72 89 47.

Le Bistrot des Halles : côte de bœuf au brasero Menu sur réservation au 05 24 98 34 87.

Au Coup de Fourchette : daube de joue de bœuf Menu sur réservation au 05 59 27 40 39.

La Rôtisserie des Halles : poulet rôti Menu sur réservation au 05 59 72 70 83.

La Brasserie du Centre : poule au pot Menu sur réservation au 09 83 56 55 41.

Chez Laguillon : brochette de canard Réservation souhaitée au 05 59 98 02 31.

Les Gourmandises de Toques propose un médaillon de volaille pour le repas 05 59 60 99 16. .

Rue de la République Artisans du quartier des Halles Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Le Banquet de la rue de la République – 6ème édition

L’événement Le Banquet de la rue de la République – 6ème édition Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau