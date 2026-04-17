Le banquet de Pâques La Piolette Le Pian-sur-Garonne
Le banquet de Pâques La Piolette Le Pian-sur-Garonne vendredi 17 avril 2026.
Le Pian-sur-Garonne
Le banquet de Pâques
La Piolette Château La Piolette Vignobles Pougeard Le Pian-sur-Garonne Gironde
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17 02:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Le Banquet des Copains, c’est une grande table, du temps pour manger, boire et partager !
Menu & Boissons inclus par tablée de 6 convives
Banquet de Pâques Terrine, agneau à la broche avec l’aligot au chaudron, Trou de la Piolette, tarte tatin. Café offert Boissons incluses 1 bouteille de vin rouge par table de 6. Artisans locaux fromagers, charcutiers, traiteurs.
Une longue table avec des centaines de copains !
Option végétarienne possible sur demande lors de la réservation (a indiquer dans le commentaire à la réservation)
Un moment simple, chaleureux et sans chichi, autour du vin, de la table et des copains. .
La Piolette Château La Piolette Vignobles Pougeard Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75 contact@chateaulapiolette.com
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English : Le banquet de Pâques
L’événement Le banquet de Pâques Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud