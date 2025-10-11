Le banquet de Piote Château de Piote Val de Virvée
Château de Piote Val de Virvée
Le banquet de Piote
Château de Piote 26 Rue de Piote Val de Virvée Gironde
Tarif : 38 – 38 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Le Château de Piote vous donne rendez-vous à 12h pour son banquet.
Au menu planche de charcuterie XXL, gibier à la broche, pommes grenailles et légumes, ardoise de fromages, dessert, café. Réservation obligatoire au prix de 38€.
A partir de 16h loto bouse et pétanque. .
Château de Piote 26 Rue de Piote Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 97 26 39 chateaudepiote@gmail.com
