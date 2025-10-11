Le banquet de Piote Château de Piote Val de Virvée

Le banquet de Piote Château de Piote Val de Virvée samedi 11 octobre 2025.

Château de Piote 26 Rue de Piote Val de Virvée Gironde

Le Château de Piote vous donne rendez-vous à 12h pour son banquet.

Au menu planche de charcuterie XXL, gibier à la broche, pommes grenailles et légumes, ardoise de fromages, dessert, café. Réservation obligatoire au prix de 38€.

A partir de 16h loto bouse et pétanque. .

Château de Piote 26 Rue de Piote Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 97 26 39 chateaudepiote@gmail.com

