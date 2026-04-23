Le banquet de Piote Château de Piote Val de Virvée

Val de Virvée

Le banquet de Piote

Château de Piote 26 Rue de Piote Val de Virvée Gironde

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Oyé Oyé ! Après le succès du 1er Banquet, Samedi 13 Juin prochain aura lieu la 2ème édition de notre Banquet de Piote!

Au programme

– Grand festin au milieu des vignes, cochon cuit lentement au feu de bois à la broche (démonstration de découpe par Hippolyte), musique et chant à table.

Après ce festin

– Loto bouse Règle des vaches seront positionnées sur un champ quadrillé et numéroté. Faites vos jeux en pariant sur une ou plusieurs cases. Si une vache fait ses besoins sur votre case, vous remportez un lot !

Des jeux tel que Pétanque, Mölkky, Badminton, jeux pour enfants seront à disposition toute l’après midi avec son lot de surprises!

Venez nombreux, entre amis et en famille ! .

Château de Piote 26 Rue de Piote Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 10

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English : Le banquet de Piote

L’événement Le banquet de Piote Val de Virvée a été mis à jour le 2026-04-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme