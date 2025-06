Le Banquet des Coteaux Vitryats Bassuet 6 juillet 2025 12:00

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Accueil à partir de 12h et repas à 13h. Balade commentée dans les vignes après le déjeuner. Sur réservation.Tout public

Le Banquet des Coteaux Vitryats revient après sa 3ème édition ! Aux pieds du vignoble de Bassuet, dans un site facile d’accès, venez découvrir une ambiance festive autour d’un repas spécialement accordé avec les champagnes de nos coteaux vitryats. Une chanteuse assurera l’ambiance pendant le repas avec un répertoire de reprises et quelques compositions.

Accueil à partir de 12h et repas à 13h.

Flute de champagne offerte à l’apéritif.

Balade commentée dans les vignes après le déjeuner.

Menu comprenant entrée, plat au choix (volaille, poisson ou végétarien) et dessert, assuré par le chef Laurent Blondeau, membre des étoilés de la Champagne et chef du restaurant Le Bis à Thiéblemont-Farémont.

Sur réservation. .

English : Le Banquet des Coteaux Vitryats

Welcome from 12pm and lunch at 1pm. Guided tour of the vineyards after lunch. Reservations required.

German :

Empfang ab 12 Uhr und Mittagessen um 13 Uhr. Kommentierter Spaziergang durch die Weinberge nach dem Mittagessen. Auf Reservierung.

Italiano :

Accoglienza alle 12.00 e pranzo alle 13.00. Dopo il pranzo, visita guidata ai vigneti. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Bienvenida a partir de las 12h y almuerzo a las 13h. Visita guiada a los viñedos después del almuerzo. Imprescindible reservar.

