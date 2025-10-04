LE BANQUET DES IMAGINAIRES Sète

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Une création originale de la cinéaste Julie Graf et du chef Charles Lebrun, née de leur résidence à la Villa Salis.Cuisine et cinéma se rencontrent pour une soirée conviviale et poétique un grand repas partagé, des récits et des gestes qui éveilleront vos cinq sens. Un moment de partage et d’humanité, en lien avec les circuits courts, l’écologie et la communauté. En invitant à sa table des personnes réfugiées résidentes du territoire, le banquet affirme son engagement pour le vivre-ensemble et la solidarité. .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 01 98 06 95 collectif.lucusta@gmail.com

English :

An original creation by filmmaker Julie Graf and chef Charles Lebrun, born of their residency at Villa Salis.

German :

Eine Originalkreation der Filmemacherin Julie Graf und des Küchenchefs Charles Lebrun, die während ihres Aufenthalts in der Villa Salis entstanden ist.

Italiano :

Una creazione originale della regista Julie Graf e dello chef Charles Lebrun, nata dalla loro residenza a Villa Salis.

Espanol :

Una creación original de la cineasta Julie Graf y el chef Charles Lebrun, nacida de su residencia en Villa Salis.

