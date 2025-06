Le banquet des légendes Station Nautique Lac du Der – Chantecoq Giffaumont-Champaubert

Banquet adulte (à partir de 15 ans) 48 € – Banquet moins de 15 ans 24 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-03T20:30:00 – 2025-08-03T23:00:00

Fin : 2025-08-17T20:30:00 – 2025-08-17T23:00:00

Venez passer une soirée inoubliable lors d’un dîner-spectacle avec les héros des Légendes du Der ! Ripaillez à plein ventre lors de notre Grand Banquet Médiéval et venez vous intégrer dans une histoire captivante. Laissez-vous vous emporter par des performances interactives, dégustez une délicieuse cuisine médiévale et profitez d’un spectacle envoûtant !

Station Nautique Lac du Der – Chantecoq 51290 Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

Banquet médiéval, plats gourmands et spectacle immersif… de quoi vivre une belle aventure, entre rires et émotions.

Les légendes du Der