Le banquet des pains 2025 Château ouvrier Paris samedi 18 octobre 2025.

Vous aimez le pain ? Venez le redécouvrir autrement lors d’un événement unique, convivial et savoureux en plein cœur du 14e arrondissement !

Le Banquet des Pains vous invite à un moment festif où le pain devient le héros de la journée. Derrière ce geste quotidien : acheter sa baguette ou couper une tartine se cache un monde riche en savoir-faire, en passion et en histoire.

Ce samedi 18 octobre, sur la Place Marcel Paul, boulangers, artisans, passionnés et habitants se retrouvent pour célébrer ensemble ce produit emblématique, véritable pilier de notre culture gastronomique.

Au programme de cette journée :

Découverte de la collection de blés « Graine de Quatorzien » : Explorez une variété de blés cultivés localement et découvrez leurs spécificités. Un beau voyage de la graine au pain.

Atelier de dépiautage du blé : Un moment ludique et pédagogique pour comprendre l’origine de la farine : venez extraire les grains de blé à la main, comme autrefois !

Ateliers autour de la farine et du pain : Pétrissez, façonnez et découvrez les gestes du boulanger. Apprenez à faire votre propre pain avec les conseils d’artisans passionnés.

Cuisson au four à bois : Vivez l’expérience authentique du pain cuit à l’ancienne, et laissez-vous envoûter par les arômes du pain chaud.

Dégustation des pains des boulangers du quartier : Une belle occasion de goûter des pains variés, réalisés par les artisans boulangers du 14e. Peut-être y trouverez-vous votre nouveau favori !

Portraits de boulangers quartoziens : Découvrez les visages et les parcours de celles et ceux qui font vivre nos boulangeries de quartier.

Le Banquet des Pains, c’est aussi une belle occasion de transmettre aux enfants (et aux adultes !) la valeur du travail artisanal, l’importance de l’origine des produits, et le lien direct entre le champ et l’assiette. Un événement chaleureux pour créer du lien entre les habitants, découvrir les talents locaux, et valoriser ceux qui, chaque jour, font vivre notre quartier et nos tables.

Banquet des pains : fête gourmande dans le 14e !

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Château ouvrier Place Marcel Paul 75014 Paris

https://www.facebook.com/actuflorimont/ https://www.facebook.com/actuflorimont/