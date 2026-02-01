Le Banquet des souvenirs atelier cartographie sensible La Fabrique à Paroles Paimpol

Le Banquet des souvenirs atelier cartographie sensible

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 13:00:00

2026-02-14

Venez échanger vos souvenirs liés à la nourriture lors d’un temps convivial et de dégustation ! Rendez-vous à la Fabrique à Paroles pour un atelier original de cartographie sensible et collective, proposé par la Compagnie de l’Artère et basé sur les souvenirs culinaires de ses habitants. L’atelier sera suivi d’une auberge espagnole apportez votre meilleur plat à partager ! .

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 11 75 20

