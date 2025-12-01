LE BANQUET DU NOUVEL AN LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

LE BANQUET DU NOUVEL AN

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour finir l’année en beauté, les Halles de la Cartoucherie remettent le couvert du Banquet du Nouvel An !

Au programme de grandes tables dressées, un buffet confectionné par les restaurateurs des Halles, des activités pour les enfants et un grand dancefloor jusqu’à 3h !

Plusieurs formules s’offrent à vous

– Formule banquet pour déguster les saveurs culinaires des Halles (70€ personne)

– Formule festive comprenant la formule banquet + un forfait boissons d’une valeur de 20€ (85€ personne)

– Formule de groupe, accessible dès 12 personnes, incluant une réservation de tables et deux bouteilles de champagne (70€ personne)

– Formule enfants (8-17 ans) avec sirop à volonté (35€ enfant)

– Gratuité pour les enfants de moins de 8 ans

Au menu, retrouvez le meilleur des stands de restauration des Halles de la Cartoucherie sous des formats de bouchées salées et sucrées, comme des huîtres de Leucate, du tartare de saumon, des brochettes de tataki de bœuf, des toasts de foie gras, des burgers de canard, des toasts de brie figues et amandes, des toasts d’avocat, tempura de gambas, des samoussas aux légumes, des pancakes patate douce, houmous de betterave, des brochette de fruits de saison, etc. 35 .

To end the year on a high note, Les Halles de la Cartoucherie is back with a New Year?s Banquet!

