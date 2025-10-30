Le Banquet Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Places limitées, réservation conseillée

« Tout commence par une question : peut-on parler de fin du monde à table, et que tout se passe bien ? Pour y répondre sans tomber dans la crise d’angoisse, nous vous invitons à un banquet. Autour de la table, nous raconterons des histoires : de Cassandre à Lancelot, de chagrins d’amour en épopées familiales. Nous partagerons nos craintes et nos espoirs, non pas pour plonger dans la fin du monde, mais pour nourrir l’appétit de celui à venir. »

Espace Nelson Mandela Rue du 8 Mai 1945 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie 02 31 24 29 27 mediatheque@dives-sur-mer.fr

Pour l’ouverture d’Imaginons demain, venez participer à un moment convivial, en partageant, lors de ce banquet, un repas et des histoires ! Une création de la compagnie La Cour des contes.