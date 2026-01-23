Le banquet festif du comité Payrignac

Le banquet festif du comité Payrignac samedi 14 février 2026.

Salle des fêtes Payrignac Lot

Tarif : 38 – 38 – EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14

Nous, on ne fête pas la Saint-Valentin, on fête le grand festin ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis lors de ce banquet festif !

Salle des fêtes Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 73 04 82 68  cdfpayrignac@gmail.com

English :

We’re not celebrating Valentine’s Day, we’re celebrating the big feast! Come and share a convivial moment with family and friends at this festive banquet!

