LE BANQUET INSOLITE DE THAU EN MÉDITERRANÉE Mèze

LE BANQUET INSOLITE DE THAU EN MÉDITERRANÉE

21 Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

2025-10-16

Un dîner gastronomique exceptionnel où chefs et vignerons associent leurs talents pour sublimer les produits du terroir de Thau.MenuEntrée Tartare de filet de bœuf aux huîtres spéciales Tarbouriech , condiment aux noisettes torréfiées, espuma d’écume de mer.En accords Domaine Saint André (Mèze), Domaine Les 3 Mazets (Villeveyrac).Plat Marmite de lotte aux légumes façon pot-au-feu, émulsion de bouillon de bœuf à la Mézoise.En accords Domaine La Conseillère (Montagnac), Cave Flores (Florensac).Dessert Crumble automnal sur lit de crème vanille.En accords Domaine Savary de Beauregard (Montagnac), Domaine d’Hondrat (Villeveyrac).Les cuvées proposées sont issues de domaines labellisés Vignobles & Découvertes au cœur de la destination Thau en Méditerranée. .

An exceptional gastronomic dinner where chefs and winemakers combine their talents to sublimate Thau’s local produce.

Ein außergewöhnliches Gourmetdinner, bei dem Küchenchefs und Winzer ihre Talente vereinen, um die Produkte der Region Thau zu verfeinern.

Un’eccezionale cena gastronomica in cui chef e vignaioli uniscono i loro talenti per esaltare il meglio dei prodotti locali di Thau.

Una cena gastronómica excepcional en la que chefs y enólogos combinan sus talentos para sacar lo mejor de los productos locales de Thau.

