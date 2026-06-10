Le Banquet populaire FJT Robert Rème Rennes 11 juin – 2 juillet, les jeudis Ille-et-Vilaine

Ateliers participatifs

Banquet Populaire suivi du Ciné pleine air— 10 juillet au kiosque des Prairies Saint-Martin

Le temps d’un soir, le kiosque des Prairies Saint-Martin se transforme en auberge chaleureuse et espagnole. C’est le Banquet Populaire : un repas pour tous et toutes partagé, imaginé et préparé par les habitant·es du quartier.

En attendnat le jour J, la compagnie Mirelaridaine vous propose de participer aux ateliers artistiques et culinaires pour préparer le banquet.

Les jeudis 11, 18, 25 juin et 2 juillet de 18h à 20h au FJT Robert Rème.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T20:00:00.000+02:00

1



FJT Robert Rème 8 avenue Gros Malhon Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

