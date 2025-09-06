Le banquet solidaire de Notre-Dame de la Garde Rue Fort du Sanctuaire Marseille 7e Arrondissement

Le banquet solidaire de Notre-Dame de la Garde Rue Fort du Sanctuaire Marseille 7e Arrondissement samedi 6 septembre 2025.

Le banquet solidaire de Notre-Dame de la Garde

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 18h15. Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 18:15:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Une cuisine authentique et familiale.

Provence Tourisme et la Basilique de Notre-Dame de la Garde, en collaboration avec le Restaurant Notre-Dame de la Garde, organisent le 6 septembre prochain, un banquet solidaire unique. 150 billets seront proposés à la vente chaque billet acheté permettra d’offrir une place à une personne bénéficiaire d’une association caritative, selon le principe des dîners suspendus





Sous la protection de la Bonne Mère, 300 convives partageront un dîner de chef dans un cadre exceptionnel, le samedi 6 septembre 2025.

Pour sublimer cette soirée, des visites guidées de la basilique seront également proposées, pour vivre ensemble un moment unique de partage, de culture et de convivialité.





Le restaurant Notre-Dame de la Garde sera aux manettes du banquet, avec un menu reflétant les saveurs familiales et provençales.

Solidaire, familial et engagé pour l’environnement, le Restaurant de Notre-Dame de la Garde perpétue l’héritage du bien-manger dans le respect des hommes et de la Terre.





Menu

– Verre d’accueil

– Entrée foccacia aux artichauts

– Plat bœuf confit à la provençale, polenta aux olives, carotte rôtie et micro pousse marseillaise

– OU polenta aux olives petits légumes grillé d’été, huile végétal micro pousse marseillaise.

– Dessert cheesecake crémeux citron, zestes de citron vert, biscuit navette marseillaise

– Vin Domaine Calissanne





Ce banquet n’aurait pas de sens sans celles et ceux qui œuvrent chaque jour sur le terrain.

Grâce au principe des dîners suspendus, plusieurs associations caritatives locales pourront inviter des personnes qu’elles accompagnent à vivre un moment chaleureux et festif autour de la table.

En participant à ce banquet, vous soutenez concrètement leur action. .

Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Authentic family cuisine.

German :

Eine authentische und familiäre Küche.

Italiano :

Autentica cucina familiare.

Espanol :

Auténtica cocina familiar.

L’événement Le banquet solidaire de Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille