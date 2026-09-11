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Le banquet – Toques en Chablais 2026 Parc du Belvédère Thonon-les-Bains

dimanche 4 octobre 2026 · Parc du Belvédère · Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Parc du Belvédère
Adresse
Avenue du Léman
Ville
74200 Thonon-les-Bains
Département
Haute-Savoie
Tarif
45 45 45

Thonon-les-Bains

Le banquet – Toques en Chablais 2026

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Pour cette nouvelle édition, Toques en Chablais vous invite à découvrir son tout nouveau Banquet.
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Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55  thonon@thononlesbains.com

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English :

For this new edition, Toques en Chablais invites you to discover its brand-new Banquet.

L’événement Le banquet – Toques en Chablais 2026 Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL DESTINATION THONON

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