Le banquet – Toques en Chablais 2026 Parc du Belvédère Thonon-les-Bains
dimanche 4 octobre 2026 · Parc du Belvédère · Thonon-les-Bains
Informations pratiques
Thonon-les-Bains
Le banquet – Toques en Chablais 2026
Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Pour cette nouvelle édition, Toques en Chablais vous invite à découvrir son tout nouveau Banquet.
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Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com
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English :
For this new edition, Toques en Chablais invites you to discover its brand-new Banquet.
L’événement Le banquet – Toques en Chablais 2026 Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL DESTINATION THONON
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