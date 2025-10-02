Le banquet truculent Le Bourg Blanot

Le banquet truculent Le Bourg Blanot jeudi 2 octobre 2025.

Le banquet truculent

Le Bourg Café associatif le Coing Blanot Saône-et-Loire

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 21:00:00

2025-10-02

Jeu de rôle

Spectacle-repas qui cuisine les inégalités mondiales.

Au menu des surprises pimentées, des témoignages sucrés-salés, de la géopolitique qui éveille les papilles. Une mise en situation à feux doux, des jeux collectifs pour saisir à point les enjeux du commerce des denrées alimentaires, des découvertes al dente des acteurs du commerce mondial.

En partenariat avec Le Coing et le Foyer rural BBC .

Le Bourg Café associatif le Coing Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Envoisfrbbc@orange.fr

