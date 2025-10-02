Le banquet truculent Le Bourg Blanot
Le banquet truculent Le Bourg Blanot jeudi 2 octobre 2025.
Le banquet truculent
Le Bourg Café associatif le Coing Blanot Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-02 18:00:00
fin : 2025-10-02 21:00:00
2025-10-02
Jeu de rôle
Spectacle-repas qui cuisine les inégalités mondiales.
Au menu des surprises pimentées, des témoignages sucrés-salés, de la géopolitique qui éveille les papilles. Une mise en situation à feux doux, des jeux collectifs pour saisir à point les enjeux du commerce des denrées alimentaires, des découvertes al dente des acteurs du commerce mondial.
En partenariat avec Le Coing et le Foyer rural BBC .
Le Bourg Café associatif le Coing Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Envoisfrbbc@orange.fr
