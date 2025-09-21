Le Banquet Truculent Saint-Vaast-Dieppedalle

Le Banquet Truculent Saint-Vaast-Dieppedalle dimanche 21 septembre 2025.

Le Banquet Truculent

Fermez les Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Vous reprendrez bien un peu de savoureux théâtre ?

Rendez-vous à la ferme des Prés d’Artemare

Bienvenue au Banquet Truculent du Chef Ernest qui vous accueille dans son nouveau restaurant le monde ! Embarquez pour un tour de la planète théâtralisé des échanges de nourriture dans ce spectacle participatif qui bouscule les codes vous serez à la fois spectateurs et acteurs ! Au menu de ce spectacle créé par Mickaël Bodergat des surprises pimentées, des témoignages sucrés-salés et de la géopolitique qui éveille les papilles ! Selon vos goûts, vous en ressortirez avec l’effluve du rire, la saveur de la surprise, l’arôme de l’indignation ou encore le parfum de l’action !

Spectacle créé et animé par Mickaël Bodergat de La Truculente Compagnie.

17h30 visite de la ferme accueillante

18h30 banquet-théâtre et repas-apéro

Inscription obligatoire. Prévoir des vêtements chauds !

S’inscrire par téléphone 02.32.70.19.50

S’inscrire par mail contact.civama@civam.org .

Fermez les Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 62 25 46 camille.delahay@civam.org

English : Le Banquet Truculent

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Banquet Truculent Saint-Vaast-Dieppedalle a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre