LE BANQUET Vignobles en Scène de Champagne Chateau Comtesse Lafond Épernay

LE BANQUET Vignobles en Scène de Champagne Chateau Comtesse Lafond Épernay vendredi 17 octobre 2025.

LE BANQUET Vignobles en Scène de Champagne

Chateau Comtesse Lafond 81 avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 40 – 40 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 23:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Une soirée gourmande, festive et immersive pour vivre une expérience unique dans un cadre d’exception. Quand champagne, gastronomie, savoir-faire et culture se rencontrent et se conjuguent !Tout public

Le rendez-vous annuel incontournable de l’oenotourisme en France.

Avec pour la première fois, un lancement collectif unifiant champagne, gastronomie et culture

le banquet Vignobles en Scène de Champagne !

Rendez-vous le vendredi 17 octobre au Château Comtesse Lafond dans le cadre des 100 ans de l’Avenue de Champagne et des 10 ans de l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne à l’Unesco.

Expérience unique, sur réservation payante et en nombre limité.

Cette soirée gourmande, festive et immersive vous invitera à vivre une expérience unique dans un cadre inattendu. Elle incarne l’âme de Vignobles en Scène mettre à l’honneur le patrimoine, le vin et ceux qui les font vivre, dans un esprit de partage et d’exception.

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER POUR DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE ET SES ACTEURS AUTREMENT, LE TEMPS D’UN GRAND WEEK-END ÉVÈNEMENT PAS COMME LES AUTRES.

Deux formules au choix

> uniquement le cocktail, 17h 20h, avec animations et dégustations

> ou toute la soirée, repas au caveau compris.

Venez à la rencontre de vignerons de toute la Champagne, d’artisans locaux, de musiciens, comédiens et créateurs. Quand le Champagne rencontre les savoir-faire de la Champagne…

Retrouvez le programme sur www.vignobles-decouvertes-champagne.com .

Chateau Comtesse Lafond 81 avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

English : LE BANQUET Vignobles en Scène de Champagne

A gourmet, festive and immersive evening to enjoy a unique experience in an exceptional setting. When champagne, gastronomy, savoir-faire and culture meet and mingle!

German :

Ein Gourmet-, Fest- und Immersionsabend für ein einzigartiges Erlebnis in einem außergewöhnlichen Rahmen. Wenn Champagner, Gastronomie, Know-how und Kultur aufeinandertreffen und sich vereinen!

Italiano :

Una serata gastronomica, festosa e coinvolgente che offre un’esperienza unica in un ambiente eccezionale. Quando champagne, gastronomia, competenza e cultura si uniscono!

Espanol :

Una velada gastronómica, festiva y envolvente que ofrece una experiencia única en un marco excepcional. Cuando el champán, la gastronomía, el saber hacer y la cultura se dan la mano

L’événement LE BANQUET Vignobles en Scène de Champagne Épernay a été mis à jour le 2025-08-27 par Agence de Développement Touristique de la Marne