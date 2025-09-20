Le baptistère de VENASQUE Baptistère de Venasque Venasque

Le baptistère de VENASQUE Baptistère de Venasque Venasque samedi 20 septembre 2025.

Le baptistère de VENASQUE 20 et 21 septembre Baptistère de Venasque Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le baptistère de Venasque

A la fin de l’empire romain, l’expansion de l’évangélisation chrétienne en Provence sera de plus en plus importante. Les invasions barbares déferlent ensuite et contraignent les évêques de Carpentras à transférer le siège de l’évêché sur le rocher de Venasque, du VIe au Xe siècle.

Cet édifice construit fin VIe siècle est un des plus anciens monuments chrétiens de la région. Il a été remanié au XIe puis restauré au XIXe siècle par les Monuments Historiques sous l’impulsion de Prosper Mérimée.

Baptistère de Venasque Place du Presbytère 84210 VENASQUE Venasque 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 66 62 01 http://www.venasque.fr Edifice quadrilobé en forme de croix grecque avec absides en cul de four et décor d’arcatures aveugles avec des colonnes de réemploi antique.Plan cruciforme. en voiture : D4 Gare TGV Avignon – navette Gare Centre – bus vers Carpentras – taxi

Le baptistère de Venasque

mairie de Venasque