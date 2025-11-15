Le Bar à histoire Médiathèque Port-Jérôme-sur-Seine

Le Bar à histoire

Médiathèque 3 Rue du Président Rene Coty Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

L’objectif de cet atelier est d’accompagner les parents dans la création, en quelques minutes seulement, d’histoires entièrement personnalisées et illustrées grâce à des outils accessibles à tous sur Internet.

Chaque session de l’atelier se déroule de manière individuelle avec les parents accompagnés de leur enfant. Grâce à l’IA, chaque famille rédige un conte adapté à

l’enfant en ajoutant des détails simples comme le prénom de l’enfant, son âge, la longueur approximative de l’histoire et des thèmes choisis par l’enfant.

Une fois le récit écrit, la famille peut choisir de demander au bot d’illustrer le conte. Pour finir, les familles repartent avec leur histoire imprimée.

8 places disponibles .

Médiathèque 3 Rue du Président Rene Coty Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie

English : Le Bar à histoire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Bar à histoire Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme