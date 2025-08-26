Le Bar à Mômes Cie Les Établissements BAM Le Cellier

Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Théâtre de rue

Un vrai bar, en plus petit, avec pour décor une terrasse accueillante et conviviale. Dans ce bar on y sert des coups mais uniquement à base d’eau sèche.

Venez découvrir en famille l’invention ultrasophistiquée d’un certain Daniel Sanglass, barman déjanté et concepteur du frigo-onde , machine capable de fabriquer des boissons à base d’eau sèche réhydratée.

Mais ce n’est pas tout ! Le taulier a plus d’un tour dans son sac transformation instantanée de patates en chips, fabrication de bébé en neuf secondes, déshydratation d’enfants… une carte originale et inattendue pour un spectacle de rue magique qui ravira petits et grands !

Un spectacle qui parle avec beaucoup d’humour et de dérision de l’eau, de l’écologie et de l’énergie nucléaire.

Bertrand THIBAULT et Leonore KLEIN jeu

En partenariat avec l’association Regards Natures, dans le cadre de la journée « Nature et Jardins ».

Tout public dès 6 ans.

Entrée gratuite.

Si la météo est défavorable, repli à la salle William Turner. .

Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 18 culture@lecellier.fr

