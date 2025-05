Le bar à rire KARL DECAMPS dans « MAIS NAAN ! » – Marly, 17 mai 2025 20:00, Marly.

Nord

Tarif : 10.95

10.95

Tarif unique

Début : 2025-05-17 20:00:00

2025-05-17

Gontran est un être immature qui aborde les sujets graves avec une insouciance plutôt dévastatrice.

Avec une fougue et une sympathie étonnantes, Gontran surfe sur les pentes savonneuses de sujets croustillants, voire souvent trash, mais avec tellement de sincérité que le public, si on excepte les plus susceptibles et les raffinés, dit-il, n’aura d’autre choix que de lui pardonner.

Avec une débauche d’énergie et un tourbillon d’éclats de rires, avec son sourire enfantin, Gontran évoque aussi bien le harcèlement à l’école que le racisme, l’homophobie que les rêves…

Toujours entre glauque, improvisation, dérision, morale et rare talent pour dire les pires horreurs en contant les choses sensées, Karl Decamps, alias Gontran, est juste génial.

8 Rue Jean Jaurès

Marly 59770 Nord Hauts-de-France +33 7 44 83 29 64 bararire@gmail.com

