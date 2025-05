Le bar à rire Un français parfait ou presque – Marly, 24 mai 2025 20:00, Marly.

Le bar à rire Un français parfait ou presque 8 Rue Jean Jaurès Marly Nord

2025-05-24 20:00:00

2025-05-24

Coup de tonnerre, un IRRESPONSABLE a gagné les élections !

C’est dire si ça va chambouler les habitudes de Maité et Youssef, aussi bien dans leur couple que vis-à-vis du monde extérieur. Autant avant les voyages, la gastronomie et la danse les unissaient, autant maintenant les mesures nouvelles du gouvernement les mettent à l’épreuve dans des situations cocasses au possible.

Dans cette comédie, rien n'est laissé au hasard, toutes les situations vous feront pleurer de rire !

8 Rue Jean Jaurès

Marly 59770 Nord Hauts-de-France

