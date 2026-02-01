LE BAR EST OUVERT LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
Le bar est ouvert !
Venez pour nous rencontrer, échanger et passer un moment convivial ensemble .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
English :
The bar is open!
