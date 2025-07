Le bar fait sa rentrée Route de Vezins Chanteloup-les-Bois

Le bar fait sa rentrée Route de Vezins Chanteloup-les-Bois dimanche 31 août 2025.

Le bar fait sa rentrée

Route de Vezins Devant la mairie Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 11:00:00

fin : 2025-08-31 15:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Venez fêter la rentrée.

Route de Vezins Devant la mairie Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 05 68 85 claplecercle@gmail.com

English :

Come and celebrate the start of the new school year.

German :

Feiern Sie mit uns den Schulanfang.

Italiano :

Venite a festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico.

Espanol :

Ven a celebrar el comienzo del nuevo curso escolar.

L’événement Le bar fait sa rentrée Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de tourisme du Choletais