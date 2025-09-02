Le Barbier de Séville Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Le Barbier de Séville Vendredi 13 mars 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00 – 2026-03-13T23:00:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00 – 2026-03-13T23:00:00

L’Opéra de Reims présente Le Barbier de Séville, l’un des chefs-d’œuvre les plus emblématiques de l’opéra-bouffe italien composé par Gioacchino Rossini. Mise en scène par Christophe Mirambeau, cette version se veut accessible au spectateur avec des dialogues parlés en français et des numéros musicaux chantés dans l’italien original, comme à l’Opéra-Comique dès la fin du XIXe siècle. Un spectacle jubilatoire à ne pas manquer !

Durée : 2h30 avec entracte.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

