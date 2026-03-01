LE BAROQUE DANS TOUS SES ECLATS Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

LE BAROQUE DANS TOUS SES ECLATS Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS vendredi 27 mars 2026.

Ce voyage musical à travers l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre baroques nous fera entendre des concertos et sonates de compositeurs phares du début du XVIIIe siècle, dans lesquels chaque instrument – violon, flûte à bec, luth, violoncelle et clavecin – sera tour à tour mis en lumière.

Œuvres de Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani, Nicola Fiorenza, Carl Philipp Emanuel Bach

Avec : Morgane Dupuy, Sabine Delille : violons baroques – Sarah Ledoux : violoncelle baroque – Marion Fermé : flûtes à bec – Hiroko Nakayama : clavecin – Carola Grinberg : archiluth

Dans le cadre de la semaine des musiques anciennes du 23 au 28 mars 2026, organisation d’un concert de musique ancienne
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit

Pour réserver, il  vous appartient impérativement de suivre le lien suivant : https://my.weezevent.com/semaine-des-musiques-anciennes

Tout public.

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal  75014 PARIS


