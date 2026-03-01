LE BAROQUE DANS TOUS SES ECLATS Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Ce voyage musical à travers l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre baroques nous fera entendre des concertos et sonates de compositeurs phares du début du XVIIIe siècle, dans lesquels chaque instrument – violon, flûte à bec, luth, violoncelle et clavecin – sera tour à tour mis en lumière.

Œuvres de Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani, Nicola Fiorenza, Carl Philipp Emanuel Bach

Avec : Morgane Dupuy, Sabine Delille : violons baroques – Sarah Ledoux : violoncelle baroque – Marion Fermé : flûtes à bec – Hiroko Nakayama : clavecin – Carola Grinberg : archiluth

Dans le cadre de la semaine des musiques anciennes du 23 au 28 mars 2026, organisation d’un concert de musique ancienne

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Pour réserver, il vous appartient impérativement de suivre le lien suivant : https://my.weezevent.com/semaine-des-musiques-anciennes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-27T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

