Le Baroudeur Musical en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre

Le Baroudeur Musical en concert

à l'odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-01-24 19:00:00

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Guitare en bandoulière, une voix qui raconte la bohème et le voyage. Des chansons comme des routes ouvertes, entre horizons lointains et liberté. Réservation par téléphone.

.

à l'odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87

English :

Guitar slung over her shoulder, a voice that tells of bohemia and travel. Songs like open roads, between distant horizons and freedom. Reservations by phone.

