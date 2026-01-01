Le Baroudeur Musical en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre
Le Baroudeur Musical en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre samedi 24 janvier 2026.
Le Baroudeur Musical en concert
à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Guitare en bandoulière, une voix qui raconte la bohème et le voyage. Des chansons comme des routes ouvertes, entre horizons lointains et liberté. Réservation par téléphone.
à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87
Guitar slung over her shoulder, a voice that tells of bohemia and travel. Songs like open roads, between distant horizons and freedom. Reservations by phone.
L’événement Le Baroudeur Musical en concert Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65