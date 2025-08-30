Le Barouf des Fabriques à Lomme Maison des Solidarités Lomme

Le Barouf des Fabriques à Lomme Maison des Solidarités Lomme samedi 30 août 2025.

Le Barouf des Fabriques à Lomme Samedi 30 août, 14h00 Maison des Solidarités Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-30T14:00:00 – 2025-08-30T20:00:00

Fin : 2025-08-30T14:00:00 – 2025-08-30T20:00:00

Le Barouf des Fabrique, 9 rendez-vous pour les 20 ans du Réseau des fabriques culturelles de la MEL avec La Roulotte Ruche

Le 30 août, rendez-vous est donné sur le jardin de la Maison des Solidarité du quartier du Marais pour clôturer les Estivales comme il se doit avec :

La Ducasse à Barouf

C’est la fête ! La Ducasse à Barouf s’est installée dans le quartier du Marais à Lomme. Et la Ducasse à Barouf, c’est pas n’importe quelle fête. Une ducasse certes, mais de guingois et un tantinet décalée. Un manège qui ne tourne pas rond, une pêche miraculeuse, un chamboule-tout pour tout mettre sens dessus dessous, un juke-box sans artifices… bien des surprises vous attendent dans la Ducasse à Barouf. Mais au fait, c’est qui Barouf ?

Et aussi, avant, pendant, après et dans la Ducasse, vous rencontrerez :

un type affable et bavard qui peut-être vous vendra la Simca 1300 de vos rêves, si vous prenez le temps d »écouter ses souvenir (L’homme à la voiture, Cie La Vache bleue)

un inventeur loufoque, véritable bienfaiteur de l’humanité, qui au travers de ses dispositifs ingénieux vous parlera de son incroyable famille (Émile Liaetoux, Cie Balivernes de Poulpe)

un prêcheur agrémenté, accompagné de deux sonneurs assermentés, qui se faire fort de rendre réjouissantes les affres du monde moderne par des histoires édifiantes (Bribes Célestes, La Roulotte Ruche)

Il y aura aussi des restitutions du tremplin Jeunes Talents des Estivales de Lomme, des ateliers du Théâtre Octobre, des pop-corn et de la barbe à papa…

Et pour finir un concert jubilatoire en acoustique avec Arsène Lupunk Trio et ses reprises tout terrain du punk rock français des années 80.

Le Barouf des Fabriques – une proposition de La Roulotte Ruche, en partenariat avec la maison Folie Beaulie, le Service animation vie associative de la Ville de Lomme et la Maison des Solidarité du Marais.

Maison des Solidarités 14/2 Rue Thénard 59160 Lomme Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 93 03 85 »}]

Fête de clôture des Estivales à Lomme – Théâtre de rue et musiques tout terrain : La Ducasse à Barouf, Émile Liaetoux, Bribes Célestes, L’homme à la voiture, Arsène Lupunk Trio… Théâtre de rue Concert