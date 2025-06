Le barrage de Virebeau – Rue du Barrage Villeneuve-sur-Lot 27 juin 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Le barrage de Virebeau Rue du Barrage Centrale hydro-électrique Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-06-27 10:00:00

2025-06-27

Grâce à cette visite à 2 voix, réalisée en partenariat avec EDF Hydro, découvrez l’histoire de la construction et le fonctionnement du barrage de Virebeau.

Durée entre 1h 1h30

Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Rue du Barrage Centrale hydro-électrique

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Le barrage de Virebeau

Discover the history of the construction and operation of the Virebeau dam on this 2-voice tour in partnership with EDF Hydro.

Duration: 1h 1h30

Reservations required, number of places limited.

German : Le barrage de Virebeau

Mit dieser zweistimmigen Führung, die in Zusammenarbeit mit EDF Hydro durchgeführt wird, erfahren Sie mehr über die Geschichte des Baus und die Funktionsweise des Staudamms von Virebeau.

Dauer: zwischen 1 und 1,5 Stunden

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Partecipate a questo tour a 2 voci, organizzato in collaborazione con EDF Hydro, e scoprite la storia della costruzione e del funzionamento della diga di Virebeau.

Durata: tra 1h e 1h30

Prenotazione obbligatoria, numero di posti limitato.

Espanol : Le barrage de Virebeau

Con este recorrido a 2 voces, organizado en colaboración con EDF Hydro, descubrirá la historia de la construcción y explotación de la presa de Virebeau.

Duración: entre 1h y 1h30

Imprescindible reservar, número de plazas limitado.

