Informations pratiques

Rilly-sur-Aisne

Le barrage et les écluse de Rilly sur Aisne

Ecluse de Rilly, lieu-dit Saint Irénée Rilly-sur-Aisne Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Voies Navigables de France vous invite à découvrir le barrage et les deux écluses de Rilly-sur-Aisne lors des Journées Européennes du Patrimoine. Une visite permettant de comprendre leur fonctionnement, leur histoire, leurs usages et leurs fonctions actuelles. L’occasion également de découvrir le rôle du canal des Ardennes et de l’embranchement de Vouziers, et de mieux comprendre la gestion et le fonctionnement de ces voies d’eau par VNF. Dates : samedi 19 : de 10h à 11h et 14h à 15h dimanche 20 : de 10h à 11h et de 14h à 15h

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Ecluse de Rilly, lieu-dit Saint Irénée Rilly-sur-Aisne 08130 Ardennes Grand Est uti.picardiechampagne@vnf.fr

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English :

Voies Navigables de France invites you to discover the dam and the two locks at Rilly-sur-Aisne during European Heritage Days. This tour will help you understand how they work, their history, their past uses, and their current functions. It’s also an opportunity to learn about the role of the Ardennes Canal and the Vouziers branch, and to better understand how VNF manages and operates these waterways. Dates: Saturday, the 19th: 10:00 a.m. to 11:00 a.m. and 2:00 p.m. to 3:00 p.m.; Sunday, the 20th: 10:00 a.m. to 11:00 a.m. and 2:00 p.m. to 3:00 p.m.

L’événement Le barrage et les écluse de Rilly sur Aisne Rilly-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme