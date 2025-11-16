Le Baryton Spectacle Théâtral Café Le Baryton Lanton

Le Baryton Spectacle Théâtral

Entrée libre sans réservation A 17h

Dans le cadre des Cinq à Sept du Baryton, nos soirées culturelles du dimanche soir, nous vous proposons de redécouvrir les grands auteurs de la chanson française.

Ce spectacle est proposé par l’association les Ateliers Littéraires de Lanton.

Sous la direction de Pascale Billard metteure en scène, 6 personnes diront et interprèteront des textes incontournables de grands auteurs et compositeurs du répertoire de la chanson française sous forme d’un spectacle visuel et théâtralisé avec accompagnement musical.

Dans des décors épurés, des textes du répertoire de la chanson française offriront aux spectateurs un nouvel éclairage.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose 2025, avec une participation au chapeau, tous les dons seront reversés dans leur intégralité à l’association LES ELLES DU BASSIN pour la lutte contre le cancer. .

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 51 95 84

