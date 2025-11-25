Le Basket Landais Hôtel du Département Mont-de-Marsan

Conférence sur le « Basket Landais Quelle histoire ! »

Le Mardi 25 novembre, à 18h. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, sans réservation.

Fort de ses 12 000 licenciés, le basket-ball est l’un des sports les plus pratiqués dans les Landes, voire le premier, devançant certaines années le football et le rugby. Depuis son arrivée dans les Landes après la Première guerre mondiale, ce sport est devenu emblématique de la culture sportive locale comme en

témoigne la ferveur autour de la Coupe du monde des Landes qui attire des milliers de spectateurs chaque année.

Ce sport, c’est aussi l’histoire de nombreux clubs qui font la fierté des villages sans oublier les grandes championnes et grands champions ayant atteint les sommets des plus prestigieuses compétitions. La conférence retracera le développement de ce sport, des années 1930 à aujourd’hui afin de .

