Le bastion Saint-André Musée d’Archéologie Antibes

Le bastion Saint-André Dimanche 21 septembre, 11h30 Musée d'Archéologie Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Le bastion Saint-André

Visite guidée avec découverte de plans anciens, de documents relatifs à l’édifice et au contexte historique de construction du bâtiment qui abrite le musée d’Archéologie.

Visite guidée pour tous les publics – enfants à partir de 8 ans

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493958598 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie Le musée d’Archéologie d’Antibes est installé dans le bastion Saint-André. Celui-ci a été construit en 1698 sur les plans de Vauban, dans le cadre des travaux d’amélioration qu’il fait entreprendre pour la défense d’Antibes. Bien que d’allure imposante aujourd’hui, le bastion Saint-André, ou « bastion 17 », ne constituait qu’une petite partie de l’enceinte urbaine d’Antibes, dont il marquait l’extrémité sud.

