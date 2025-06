Le Bastringue Esplanade Odette Nilès Indre 13 juillet 2025 18:00

Lampions, parquet, guinguette et baraques de fête s’installent en bord de Loire. À PARTIR DE 18HLA FAMILLE WALILI (RENNES)Entresorts forains pour petits et grands. 19h30À L’OMBRE DES OISEAUX – CIE KADAVRESKYSPECTACLE DE CIRQUE, 40 MINDuo de cirque poétique. Quatre pieds de métal, un mât, une table et deux acrobates à la recherche de l’équilibre. D’ordinaire ancré au sol, le mât devient un protagoniste à part entière, vivant et capricieux. Avec le mouvement initié par les corps des interprètes, il devient tour à tour soutien, adversaire et complice.Pour préparer cette nouvelle création, le duo Kadavresky était en résidence à Indre en avril dernier.NINJI KAN — WORLD BEATSArtiste multi-instrumentiste, Ninji Kan explore la subtilité des sons avec une bonne dose de groove, muni d’un looper, d’un pad de percussions, d’une flûte traversière, d’une guitare et de sa voix. 22H30LA FOLLE NUIT (NANTES)La contrebasse, l’accordéon et la guitare électrique viennent offrir une rythmique pleine d’énergie au violon et à la clarinette, qui virevoltent et s’entrecroisent avec beaucoup de talent !Le répertoire vole en éclats, passant de l’Europe de l’Est au folk blues américain, du swing au klezmer, sans oublier quelques pépites de chansons françaises : La Paix des Cultures et la Fête !Avec Simon Morant, Sam Tardien, Pic, Gilles Geenen et Morgan Guesuraga. 23H30FEU D’ARTIFICELe bal reprendra de plus bel après le feu d’artifice. Buvette et restauration sur placeConseil : venez avec votre écocup (verre en plastique) DIMANCHE 13 JUILLET, 18HESPLANADE ODETTE NILÈS (QUAI VICTOR BOQUIEN) / GRATUIT

