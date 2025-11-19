LE BATEAU -ROBOT À LA CONQUÈTE DE LA MER Fonsorbes

Venez découvrir le monde de la robotique, la programmation et de l’électronique tout en s’amusant !

L’équipe du FabDulys de Saint Lys pose ses circuits imprimés à la médiathèque pour proposer un atelier où deux équipes vont programmer,

construire et diriger un bateau robot pour le conduire vers un port sûr.

Au programme découverte du monde de l’électronique, de la programmation et de la robotique où la tête, les mains et l’esprit d’équipe seront mis

à rude épreuve. .

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 78 32 13 mediatheque@fonsorbes.fr

English :

Come and discover the world of robotics, programming and electronics while having fun!

German :

Entdecke die Welt der Robotik, der Programmierung und der Elektronik und habe dabei jede Menge Spaß!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo della robotica, della programmazione e dell’elettronica divertendovi!

Espanol :

¡Ven a descubrir el mundo de la robótica, la programación y la electrónica mientras te diviertes!

