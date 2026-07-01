UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Armentières

Le bateau s’anime en musique, Les Prés du Hem, Armentières

dimanche 19 juillet 2026 · Les Prés du Hem · Armentières

Le bateau s’anime en musique, Les Prés du Hem, Armentières

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Les Prés du Hem
Adresse
150 rue des résistants - Armentières
Ville
59280 Armentières
Département
Nord
Tarif
https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-des-pres-du-hem

Le bateau s’anime en musique Dimanche 19 juillet, 14h00, 15h00, 16h00 Les Prés du Hem Nord

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-des-pres-du-hem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T16:30:00+02:00

Venez naviguer au fil de l’eau et laissez-vous emporter par un concert où le roulis des vagues accompagnera les notes de musique françaises d’antan.
Rendez-vous : à 14h, à 15h et à 16h
Durée : 30 minutes
Public : tout public
Bon à savoir : 3 passages sur l’après-midi, sans inscription.
Animation comprise dans le tarif d’entrée

Les Prés du Hem 150 rue des résistants – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France
Un concert , sur le roulis des vagues