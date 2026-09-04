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Le « batracodome » : Batra-coâââ ??? Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse

jeudi 22 octobre 2026 · Réserve Naturelle de l'Etang Noir · Seignosse

Le « batracodome » : Batra-coâââ ??? Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Réserve Naturelle de l'Etang Noir
Adresse
600 Avenue du Parc des Sports
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif

Seignosse

Le « batracodome » : Batra-coâââ ???

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:30:00
fin : 2026-10-22 20:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Une conférence pour échanger sur un dispositif de protection des amphibiens !
Le jeudi 22 octobre de 18h30 à 20h, à la Réserve Naturelle de l’Etang Noir.
le temps d’une conférence, nous partageons les résultats de la deuxième année de pose du batracodome, dispositif permettant de protéger et mieux connaître les populations d’amphibiens qui peuplent nos forêts et nos zones humides.

A partir de 8 ans – gratuit.
Sur réservation : 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com   .

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76  animation.rn.etangnoir@gmail.com

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English : Le « batracodome » : Batra-coâââ ???

A conference to discuss a device to protect amphibians!

L’événement Le « batracodome » : Batra-coâââ ??? Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse

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