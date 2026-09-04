Informations pratiques

Seignosse

Le « batracodome » : Batra-coâââ ???

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:30:00

fin : 2026-10-22 20:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Une conférence pour échanger sur un dispositif de protection des amphibiens !

Le jeudi 22 octobre de 18h30 à 20h, à la Réserve Naturelle de l’Etang Noir.

le temps d’une conférence, nous partageons les résultats de la deuxième année de pose du batracodome, dispositif permettant de protéger et mieux connaître les populations d’amphibiens qui peuplent nos forêts et nos zones humides.

A partir de 8 ans – gratuit.

Sur réservation : 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com

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English : Le « batracodome » : Batra-coâââ ???

A conference to discuss a device to protect amphibians!

L’événement Le « batracodome » : Batra-coâââ ??? Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse