Le Battement d’ailes Formation Architecture et physiologie au service de la conduite des arbres fruitiers Cornil

Le Battement d’ailes Formation Architecture et physiologie au service de la conduite des arbres fruitiers

Lauconie Cornil Corrèze

Une formation animée par Julien Coirier, arboriste-grimpeur et formateur en arboriculture. Il est spécialisé dans la taille physiologique (taille douce) et fait partie de la corporation des Architectes du Vivant.

Objectifs de la formation

Acquérir une bonne connaissance sur la physiologie et l’écologie des arbres

Être capable de reconnaitre la morphologie d’un arbre et d’analyser son architecture

Être en capacité de choisir un mode de conduite adapté et de le mettre en place

Savoir réaliser correctement les coupes et connaître leurs impacts sur l’arbre

Être capable de piloter les réserves de l’arbre d’une année sur l’autre .

