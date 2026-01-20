Le Battement d’ailes Formation Architecture et physiologie au service de la conduite des arbres fruitiers Cornil
Lauconie Cornil Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-05
2026-02-03
Une formation animée par Julien Coirier, arboriste-grimpeur et formateur en arboriculture. Il est spécialisé dans la taille physiologique (taille douce) et fait partie de la corporation des Architectes du Vivant.
Objectifs de la formation
Acquérir une bonne connaissance sur la physiologie et l’écologie des arbres
Être capable de reconnaitre la morphologie d’un arbre et d’analyser son architecture
Être en capacité de choisir un mode de conduite adapté et de le mettre en place
Savoir réaliser correctement les coupes et connaître leurs impacts sur l’arbre
Être capable de piloter les réserves de l’arbre d’une année sur l’autre .
Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 13 49 33 emilie@verdeterreprod.fr
