Le battement d’ailes – Les jeudis de la danse Cornil
jeudi 1 octobre 2026 · Cornil
Informations pratiques
Cornil
Le battement d’ailes – Les jeudis de la danse
Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:30:00
fin : 2026-10-01 20:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Tous les jeudis de 18h30 à 20h30 – reprise le 1er octobre. Un rendez-vous régulier autour de la pratique du mouvement dansé, pour mobiliser le corps et l’imaginaire, avec autant d’approches que d’intervenant-es. Viens goûter à une expérience de la danse créative et différente à chaque fois !
Les « JDD » reprennent en octobre. Au plaisir de danser ensemble ! Danser l’espace, le temps, la matière, la vie, la joie… et ce que tu amènera. .
Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 53 21
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English : Le battement d’ailes – Les jeudis de la danse
L’événement Le battement d’ailes – Les jeudis de la danse Cornil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Contrées Vertes