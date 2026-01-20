Le Battement d’ailes Stage Découverte du jeu de clown avec les Maîtresses folles et les Maîtres fous Cornil

Le Battement d’ailes Stage Découverte du jeu de clown avec les Maîtresses folles et les Maîtres fous

Pas de pré-requis, ni sur la pratique du monde du rêve , ni sur la pratique du jeu clown . Puiser sur les plans de réalité dite non ordinaire pour nourrir son jeu. Nous proposons une initiation (pas de pré-requis) en immersion Initiation Maîtres Folles Maîtresses Fous vers l’émergence du jeu, de la création et du baltringue chamane* en vous. Nous vous ferons visiter l’espace du rêve par le voyage au tambour, le jeu, la respiration, la danse, la musique… Le fait que le ou la clown joue ce qu’elle est allée chercher dans la sphère du rêve , amène de fait une dimension de soin au jeu. Cela se fait tout seul et n’enlève rien à la légèreté et au recul du clown cette joueur qui dédramatise l’acte. Pour autant, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un stage de clown . C’est un stage de Clown Maîtresses Fous .

