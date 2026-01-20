Le Battement d’ailes Stage Etre clown-e chanteur-euse Cornil

Le Battement d’ailes Stage Etre clown-e chanteur-euse

Lauconie Cornil Corrèze

Tarif : – – 300 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-28

2026-02-22

Le clown et le chant viennent tous deux toucher l’essence de l’être. L’un sert l’autre et inversement. La voix du joueur/de la joueuse est au service de l’expression de ses émotions. Le jeu est vecteur de libération de la voix. Quel bonheur de s’autoriser à vibrer, de se sentir résonner, d’exprimer par le son ses vérités intérieures.Objectifs pédagogiques

Acquisition de techniques vocales et d’improvisations. Bonne santé de la voix, écoute.Accéder à un jeu organique et sensible. Accueillir et exprimer les émotions du joueur/de la joueuse. Développer le corps vibrant et résonnant du joueur/de la joueuse. Développer sa confiance en soi et en l’autre, accéder au lâcher prise. Exploration de l’exploit clownesque. Exploration du lien avec le public et aux partenaires. Développer l’esprit ludique du clown . Expérimenter un chœur de clown vocal. .

Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 10 64 65 toumenervcie@gmail.com

