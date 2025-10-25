Le Battement d’Ailes WEEK-END TRANSMISSION Cornil

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Initiation à la soudure | samedi et dimanche de 9h à 17 Avec Pierrot Kaczmarek, soudeur Une initiation pratique de la soudure, pour apprendre à réparer et concevoir des objets.La tronçonneuse de son fonctionnement à son entretien | samedi de 9h à 17h Avec Bertrand Prince Vous avez envie d’utiliser une tronçonneuse mais vous ne savez pas encore tout sur cet outil ? Cet atelier est fait pour vous ! Vous saurez tout sur la tronçonneuse à la fin de cette journée .Atelier lacto-fermenté | samedi de 15h à 18hAvec le Collectif Panache Un premier moment théorique pour découvrir et échanger sur le monde des micro-organismes. Nous verrons que ces petites bêtes ont une place fondamentale dans notre alimentation.Atelier jeu de peindre | dimanche de 15h à 16h30 Avec Nicolas Gey, artiste serviteur L’atelier de “jeu de peindre” est endroit pour toutes personnes qui souhaitent peindre librement .

Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 86 21 25 info@lebattementdailes.org

