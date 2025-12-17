Le Battle de la Grande Tuerie #8 LaPéniche Chalon-sur-Saône

Le Battle de la Grande Tuerie #8

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2026-01-31 19:00:00

Co-réalisé avec la Compagnie TSN et le Conservatoire du Grand Chalon, le Battle de la Grande Tuerie revient à Chalon-sur-Saône pour une nouvelle édition dans le cadre de la 13ème Nuit des Conservatoires. Initié pour valoriser la pratique du hip-hop et les formations du Conservatoire, l’événement est devenu au fil des années une référence nationale, attirant des participants venus de toute la France, mais aussi de Belgique et de Suisse. Organisé par la Compagnie TSN en partenariat avec le CRR du Grand Chalon, LaPéniche, l’Espace de Rue et le Service Jeunesse de Chalon-sur-Saône, et soutenu par le Département de Saône-et-Loire, ce battle promet un niveau exceptionnel. Aux platines, DJ Liam NRD et DJ Kimani assurent les sets tandis que MC Willistyle anime la scène et accompagne les performances des danseur.ses. Le Battle de la Grande Tuerie continue de célébrer la créativité, l’énergie et la diversité du hip-hop dans un esprit de compétition festive et de partage culturel. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

