LE BAZAR À TATIE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse lundi 29 décembre 2025.

LE BAZAR À TATIE

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-29 10:45:00

fin : 2025-12-31 11:15:00

2025-12-29

Aujourd’hui Lolo se rend dans la boutique de sa Tatie. On y trouve tout un tas de choses, c’est un peu le bazar Le Bazar à Tatie ! Toujours partie en voyage, elle lui donne une nouvelle mission s’occuper de son bazar avant l’arrivée des clients.

A partir de 2 ans durée 30 minutes

Aidé des enfants et avec plus d’un tour dans son sac, l’aventure peut commencer ! Que de surprises nous attendent dans ce bazar Un ballon bien bavard, des chiffons jouant à cache-cache, une drôle de machine à laver, des bonbons et des bouquets de fleurs apparaissant de nulle part…

Sans oublier Nooky, le magi-chien et son doudou préféré, dans un nouveau numéro incroyable ! 6 .

English :

Today, Lolo goes to her Auntie’s store. It’s a bit of a bazaar: Le Bazar à Tatie! Always away on a trip, she gives him a new mission: to take care of his bazaar before the customers arrive.

From age 2 running time: 30 minutes

German :

Heute geht Lolo in den Laden seiner Tante. Dort gibt es alles Mögliche zu kaufen, es ist ein kleiner Bazar: Le Bazar à Tatie! Da sie immer noch auf Reisen ist, gibt sie ihm eine neue Aufgabe: Er soll sich um ihren Bazar kümmern, bevor die Kunden kommen.

Ab 2 Jahren Dauer: 30 Minuten

Italiano :

Oggi Lolo va al negozio della zia. È un po’ in disordine, con offerte di ogni tipo: il bazar della zia! Sempre in viaggio, la zia gli affida una nuova missione: occuparsi del suo bazar prima che arrivino i clienti.

A partire dai 2 anni Durata: 30 minuti

Espanol :

Hoy Lolo va a la tienda de su tía. Está un poco desordenada, con todo tipo de cosas en oferta: ¡Le Bazar à Tatie! Siempre de viaje, ella le encarga una nueva misión: cuidar de su bazar antes de que lleguen los clientes.

A partir de 2 años Duración: 30 minutos

